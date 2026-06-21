Вячеслав Володин прибыл в Брест

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР) Вячеслав Володин прибыл в Брест, где в воскресенье пройдет 70-я сессия ПС Союза Белоруссии и России.

В повестке обсуждения - заявление ПС СБР "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Володин также примет участие в работе международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", пленарное заседание которого состоится 22 июня.