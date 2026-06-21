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ПС Союза России и Белоруссии приняло заявление о геноциде советского народа в ходе войны

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Парламентское Собрание (ПС) Союза Белоруссии и России на заседании в воскресенье в Бресте приняло заявление "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".

В документе "злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР, совершенные в годы Великой Отечественной войны" признаются "геноцидом советского народа".

"Депутаты Парламентского Собрания выступают за решительное противодействие любым попыткам переписывания истории, оправдания нацизма, принижения роли советского народа в разгроме фашизма и считают опасной для всего человечества поддержку неонацизма, осуществляемую в угоду политической конъюнктуре", - отмечается в заявлении.

Депутаты ПС призывают Организацию Объединенных Наций, международные межпарламентские организации и органы, коллег-парламентариев принять соответствующие заявления.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что это заявление будет способствовать в том числе "в дальнейшем принятию определенных законов, по которым этот геноцид должен либо быть наказан в некоторых странах, которые проповедуют эту войну как праведную, например, ставя на одну доску Сталина и Гитлера". "Или будем требовать компенсации, в том числе и материальную", - добавил Калашников, комментируя журналистам принятое ПС заявление.

Брест Белоруссия Россия Леонид Калашников Великая Отечественная война
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