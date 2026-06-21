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Источник сообщил Tasnim о планах Ирана выйти из переговоров США при продолжении операции в Ливане

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона предупредила, что выйдет из переговорного процесса с США, если Израиль не завершит военную операцию в Ливане и не покинет захваченные территории, сообщает в воскресенье агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По данным агентства, Иран настаивает на выполнении первого пункта меморандума, подписанного США и Ираном. В нем, среди прочего, говорится о полном прекращении боев в Ливане и о восстановлении его территориальной целостности.

Агентство пишет, что если это не будет выполнено, то "любые переговоры Ирана и США по любым другим вопросам будут прекращены".

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет новый удар по Ирану, если Тегеран не остановит действия проиранских группировок в Ливане. "Иран должен немедленно прекратить действия своих хорошо оплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану, так же, как сделали на прошлой неделе, только сильнее!" - написал президент США в соцсети Truth Social.

Иран Израиль США
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