Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не остановит проиранские группировки в Ливане

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет новый удар по Ирану, если Тегеран не остановит действия проиранских группировок в Ливане.

"Иран должен немедленно прекратить действия своих хорошо оплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану, так же, как сделали на прошлой неделе, только сильнее!" - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

Ранее в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс, который прибыл в швейцарский Бюргеншток для переговоров с Ираном, заявил, что США намерены продолжить добиваться мира в Ливане.

"Президент США (Дональд Трамп) и США сделали для прекращения конфликта в Ливане за последние несколько месяцев больше, чем любое правительство где-либо в мире. Поэтому мы продолжим работать в этом направлении", - сказал он журналистам.

По его словам, "за последние пару дней достигнут большой прогресс в обеспечении соблюдения режима прекращения огня в Ливане". "Такие вещи всегда проходят немного сумбурно. Но если вы вспомните, что происходило три месяца назад, и сравните с тем, что было три недели назад, - прогресс огромен", - подчеркнул Вэнс.

"Мы все работаем над достижением регионального мира. Конечно, иногда будут возникать разногласия по поводу того, как именно к этому прийти. Но на самом деле я очень воодушевлен тем, на каком этапе мы находимся в Ливане. Предстоит еще много черновой работы, но мы продолжим над этим работать", - отметил вице-президент.

В воскресенье в Бюргенштоке должны начаться переговоры между Ираном и США при посредничестве Катара и Пакистана. По словам Вэнса, США и Иран пока начали технические переговоры.

Иранская сторона ранее настаивала на том, что все военные действия в Ливане должны быть прекращены в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи называл пункт о Ливане главным в повестке переговоров.

Со своей стороны министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул в воскресенье, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южном Ливане не имеет никаких ограничений для отражения атак противника. По его словам, "все достижения ЦАХАЛ в кампании в Ливане сохраняются, поскольку войска остаются дислоцированы в зоне безопасности и действуют там против Хезболлы".