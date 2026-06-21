Глава Минобороны Белоруссии заявил о нежелании страны вступать в военный конфликт на Украине

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью гостелеканалу "Первый информационный" заявил о нежелании республики вмешиваться в вооруженный конфликт на Украине.

"Надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент (Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ): военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем". Конечно же, мы наблюдаем за происходящим", - отметил Хренин.

При этом глава Минобороны республики признал наличие некоторого военного напряжения и информационных провокаций.

"Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать", - заявил он.

По словам Хренина, Белоруссия держит определенные военные силы на границе, "но в минимальном объеме - для того, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками".