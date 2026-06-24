В Кремле заверили в готовности всегда помогать Белоруссии в отражении любых угроз

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Москва всегда будет вместе с Минском, в том числе в случае отражения угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией и в благоденствии экономическом, в процветании экономическом, в развитии совместном экономическом, и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, каким будет ответ в России в случае атаки Украины на Белоруссию.