Вэнс сообщил о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, "Хезболлой" и Ливаном

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на данный момент появился механизм по недопущению эскалации ситуации между Израилем, движением "Хезболла" и Ливаном.

"Мы достигли очень большого успеха в создании того, что мы назвали механизм деконфликтации", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, стороны должны общаться между собой, когда происходит какой-либо непредвиденный инцидент.

На вопрос о том, желают ли США вывода израильских войск с юга Ливана, Вэнс отметил, что Вашингтон хочет обеспечить и безопасность Израиля, и суверенитет Ливана. По его словам, это потребует, в том числе, сдерживания Ираном "Хезболлы" и укрепления государственной власти в Ливане.

Вэнс добавил, что страны региона имеют право на самооборону, но ситуация не должна выходить из-под контроля.