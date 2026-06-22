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США против использования разблокированных активов Тегерана для поддержки проиранских сил

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на пресс-конференции в Швейцарии, что размораживание активов Ирана возможно, однако данные средства должны идти не на финансирование проиранских группировок, а, например, на закупку американской продукции.

"Мы хотим убедиться, что запустим процесс, при котором, если мы когда-либо разморозим иранские средства, мы сможем гарантировать: эти деньги пойдут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма", - сказал он, но добавил, что сейчас это не приоритетный вопрос.

При этом он упомянул, что недавно зять президента США Джаред Кушнер обсуждал с Катаром предложение, согласно которому потенциальное размораживание средств должно получить одобрение Вашингтона и Дохи, а деньги могут пойти на закупки у американского производителя пшеницы, кукурузы и другой сельскохозяйственной продукции.

Джаред Кушнер Катар Иран США Джей Ди Вэнс
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