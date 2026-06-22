Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первые наблюдения за акулами-домовыми в естественной среде обитания, осложнения у пациентов из-за социального джетлага у хирургов, а также лекарство от запора, повышающее когнитивные функции при депрессии

Фото: DeAgostini/Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Прукалоприд, используемый при хронических запорах, улучшает запоминание слов на слух и ускоряет время реакции при выполнении задания на рабочую память без потери точности у людей с депрессией в стадии ремиссии. В тестах на распознавание выражения лица препарат повышал точность и сокращал время ответа. Положительные эффекты наблюдались независимо от изменений в эмоциональной сфере, что подчеркивает особый нейропсихологический профиль по сравнению с обычными антидепрессантами. Одним из проявлений депрессии служат когнитивные нарушения. Эти симптомы плохо поддаются лечению антидепрессантами первой линии, причем более 40 процентов пациентов испытывают когнитивные трудности вне обострения заболевания.

- Ихтиологи описали первые наблюдения за акулами-домовыми в естественной среде обитания. В 2019 году дистанционно управляемый аппарат запечатлел одну из этих рыб в центральной части Тихого океана на глубине 1237 метров. А в 2024 году установленная на морском дне камера сняла акулу-домового на юго-западе Тихого океана. Это наблюдение сделано на рекордной для вида глубине в 1997 метров. Наблюдения показывают, что эти рыбы встречаются намного глубже, чем считалось ранее: почти до двух километров ниже уровня моря. Это рекорд не только для акул-домовых, но и для всего отряда ламнообразных (Lamniformes), к которому они принадлежат.

- Американские исследователи выяснили, что в мозге билингвов при преобразовании слов в другую грамматическую форму активируются одни и те же нейронные сети вне зависимости от использованного языка. Преобразование слов в соответствии с их грамматическим контекстом активировало левостороннюю лобно-височную сеть. При этом в мозге участников наблюдали общие нейронные паттерны активации вне зависимости от использованного языка. Кроме этого, те же самые нейронные механизмы обрабатывали и новые слова. Исследование подтверждает гипотезу о том, что мозг использует для грамматических преобразований универсальный языковой шаблон, а не создает свод правил отдельно для каждого языка.

- Среди британок в возрасте 20-24 лет, у которых охват вакцинацией от вируса папилломы человека составлял около 88-90% в возрасте 12-13 лет, в период с 2020 по 2024 год не было случаев смерти от рака шейки матки.

- Арбускулярные микоризные грибы образуют симбиоз примерно с 70 процентами видов наземных растений: растения снабжают их углеводами и липидами, а грибы помогают добывать из почвы воду и минеральные вещества. Ученые впервые оценили глобальную густоту и биомассу гиф грибов, образующих арбускулярную микоризу. Самые плотные сети микоризы оказались в травяных экосистемах. Средняя предсказанная густота составила 4,4 метра гиф на кубический сантиметр почвы. Если сложить все предсказанные длины для верхних 15 сантиметров почв, получится примерно половина расстояния от Земли до центра Млечного пути.

- Компания Midjourney показала сканер для ультразвуковой КТ всего тела. Устройство представляет собой резервуар с водой, куда обследуемый погружается на платформе и при этом проходит через фокус кольца с множеством датчиков. Пока что разработка существует в виде прототипа первого поколения, а продвигать ее планируется как спа-салон. Первый салон должен открыться в Сан-Франциско в 2027 году. Из анонса компании однако неясно, как планируется в сжатые сроки преодолеть физические ограничения УЗИ, избежать присущих этому методу артефактов диагностики и в итоге вывести диагностическую точность систему на приемлемый уровень.

- Французские ученые провели мультицентровое когортное исследование и обнаружили, что социальный джетлаг у хирургов (режим сна и бодрствования, адаптированный к рабочему времени) существенно повышает риск серьезных нежелательных явлений после операции у пациентов. К серьезным нежелательным явлениям привели 1410 (19,8%) операций. Социальный джетлаг в два и более часа наблюдался при 342 (4,8%) операциях, проведенных семью хирургами. По сравнению с джетлагами менее часа и от часа до двух он оказался связан с существенно повышенной вероятностью тяжелых нежелательных явлений.

- Представьте, что вы пытаетесь свернуть обычный лист бумаги в бублик (в топологии — тор). Но если попытаться соединить концы этой трубочки вместе, бумага сразу сомнется или порвется, то есть превращение плоского листа в тор без растяжения или сжатия невозможно. Mатематик Ричард Шварц из Брауновского университета определил минимальное число вершин, которое нужно для создания оригами-тора из одного плоского листа бумаги. Ученый с помощью компьютерного алгоритма нашел рабочую конфигурацию из восьми вершин.