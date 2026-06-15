Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Экипаж второго пилотируемого полета по программе "Артемида", первое в мире излечение от врожденной эпилепсии с помощью генной терапии, а также временное восстановление когнитивных функций у пациентки с болезнью Альцгеймера с помощью псилоцибиновых грибов

Астронавты Рэнди Бресник, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Андре Дуглас (слева направо) Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- NASA объявило имена астронавтов "Артемиды-3" – второго пилотируемого полета по программе, намеченного на вторую половину следующего года. Командиром назначен астронавт Рэндолф Брезник, совершивший один полет на шаттле "Атлантис", а также входивший в 52 и 53 экспедиции на МКС. Пилотом корабля "Орион" стал астронавт ESA Лука Пармитано, он был командиром 61 экспедиции на МКС. Бортинженерами стали астронавты Андре Дуглас и Фрэнк Рубио. Дуглас входил в резерв экипажа "Артемиды-2", летавшей к Луне весной этого года, а Рубио незапланированно пробыл на МКС больше года из-за аварии на "Союзе МС-22", на замену которому присылали спасательный корабль. Резервным членом "Артемиды-3" стал Роберт Хайнс, летавший на МКС в составе 67 и 68 экспедиций. В течение двух недель на околоземной орбите астронавты будут проверять технологическую готовность к возвращению людей на поверхность Луны. Они будут отрабатывать сближение и стыковку с тестовыми версиями лунных посадочных модулей от компаний Blue Origin (модуль Blue Moon) и SpaceX (вторая ступень Starship V3 с добавленным адаптером для стыковки). C помощью корабля "Орион" будет отрабатываться сближение с модулем Blue Moon, стыковка с ним и переход экипажа между аппаратами. В отношении модуля компании SpaceX астронавты отработают только сближение и стыковку, поскольку у этого модуля не будет герметичной кабины для перехода экипажа.

- Крупное исследование показало, что наличие кота или кошки не влияет на тяжесть течения бронхиальной астмы у детей, а также на частоту обострений и функцию легких. Выяснилось также, что количество животных, их пол и возраст не влияют на частоту обострений и тяжесть астмы. Таковы выводы шведских ученых, которые проанализировали течение астмы у более чем 30 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет.

- Ученые сообщили о первом в мире излечении от тяжелой врожденной эпилепсии – у восьмимесячного ребенка. При рождении ребенок казался здоровым, но в возрасте шести недель у него начались тяжелые эпилептические припадки. Генетическое тестирование выявило редкий наследственный дефект в гене WWOX, который приводит к развитию лекарственноустойчивой эпилепсии, глубоким нарушениям развития и высокому риску смерти. Врачи ввели рабочую копию гена WWOX непосредственно в головной мозг. Через месяц состояние пациента оставалось стабильным, тяжелых судорожных приступов в течение этого периода не было.

- Американские ученые задали популярным большим языковым моделям задачу Струпа. Со списком из пяти слов модели более-менее справлялись, но дальше точность стремительно падала. Классическими тестом на исполнительный контроль внимания у людей считается тест Струпа. Он основан на одноименном эффекте, который заключается в том, что в неконгруэнтных условиях (например, при необходимости назвать цвет слова "красный", написанного зеленым цветом, игнорируя значение слова) выполнение происходит с задержкой и меньшей точностью по сравнению с конгруэнтными (когда цвет и значение слова совпадают). Выполнение теста в неконгруэнтных условиях требует исполнительного контроля внимания, которое позволяет подавить автоматический ответ, основанный на смысле написанного. У людей такое выполнение требует большего времени, но его результативность в основном остается стабильной даже при длинных списках предложенных слов.

- У пациентки на поздней стадии болезни Альцгеймера наступило временное и частичное, но выраженное восстановление когнитивных функций после однократного приема высокой дозы псилоцибиновых грибов. Как отмечают бразильские врачи, эти результаты нельзя считать обращением патологических процессов болезни Альцгеймера, но они могут указывать на то, что даже при запущенной нейродегенерации могут сохраняться латентные функциональные возможности, и их можно временно активировать специфическими нейромодулирующими воздействиями.

- Ученые обнаружили на дне Индийского океана в районе разлома Диамантина скопление из 480 точек с ископаемыми остатками клюворылых и усатых китов. Китовое "кладбище" простирается на 1200 км на глубине от 4616 до 7001 метра ниже уровня моря. Самым старым из найденных здесь ископаемых около 5,3 млн лет. Большинство ископаемых и современных костей принадлежат клюворылым китам. Эти млекопитающие питаются в основном головоногими моллюсками и рыбой, которых добывают на больших глубинах. Вероятно, во время охоты киты время от времени умирают здесь от естественных причин или перегрузок, связанных с экстремально глубокими погружениями. В то же время V-образный рельеф этого района способствует накоплению их останков.

- В настоящее время не существует эффективного лечения для восстановления сенсорных и двигательных функций у пациентов с тяжелой травмой спинного мозга. Исследователи все чаще изучают способы соединения поврежденных аксонов без полноценной регенерации. Изучение этих процессов привело к открытию нового класса веществ – фузогенных гелей, которые способствуют слиянию клеточных мембран. Российские исследователи описали способ восстановления аксонов при травмах спинного мозга – с помощью геля-фузогена, состоящего из полиэтиленгликоля и хитозана и наносимого на место пересечения органа. В экспериментах на свиньях породы мангалица (у них густая кудрявая шерсть, похожая на шерсть овец) использование такого состава возвращало животным чувствительность в задних конечностях уже на второй день, а гистологическое исследование показало восстановление аксонов в месте перерезки спинного мозга.

- С 2017 года конкурс #ScientistAtWork собирает фотографии ученых, занятых любимым делом в самых разных условиях. В этом году редакция Nature получила более 220 снимков со всего мира. Узнать, какие из них вошли в число лучших, можно в этом материале.

- Несколько лет назад в израильской пещере нашли человеческие останки. Ученые предположили, что они могут принадлежать взрослому мужчине, пропавшму в окрестностях этой пещеры в 1948 году. Исследователи извлекли ДНК из его кости и выяснили, что это не так. Геномный анализ показал, что кость принадлежала человеку арабского происхождения: генетически этот индивид ближе всего к египтянам, бедуинам и ливийцам, тогда как пропавший был евреем-ашкенази.

- В этой статье N+1 рассказали о математических успехах и неудачах искусственного интеллекта, о формализации доказательств теорем и о том, при чём тут Пал Эрдёш.