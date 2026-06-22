ЕК может обсудить с "Талибаном" возврат в Афганистан некоторых афганцев

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) идет работа над подготовкой возможного технического совещания с представителями "Талибана" по возврату на родину категорий афганцев, представляющих опасность для ЕС, заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"Работа продолжается, процесс продвигается своим чередом. Речь идет о проведении технического совещания с властями де-факто Афганистана. Здесь, в Брюсселе, это будет совещание в продолжение первого, состоявшегося в Афганистане в январе", - сообщил пресс-секретарь на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что это технические совещания, созываемые по инициативе, выдвинутой в октябре прошлого года 20 государствами-членами ЕС и странами, ассоциированными с Шенгенской зоной. Они просили Еврокомиссию организовать такого рода контакты о возврате афганцев на родину.

"Государства-члены желают сосредоточить внимание на лицах, осужденных за серьезные преступления или на тех, кто представляет угрозу для безопасности этих государств. Вопрос о возврате таких лиц", - пояснил Ламмерт.

По его словам, подготовительная работа в Еврокомиссии строится на таком основании и координируется с государствами-членами. Он также отметил, что возврат мигрантов входит в национальную компетенцию стран ЕС, которые должны принимать решения по каждому индивидуальному случаю. Государствам-членам надлежит проверять статус каждого человека и то, соответствует ли он требованиям просителя убежища.

"Комиссии принадлежит роль координатора для облегчения контактов на техническом уровне. Это то, о чем нас просили, и то, что мы делаем. Совещание, которое пройдет в Брюсселе, будет возможностью для государств-членов осуществить свои контакты на техническом уровне, чтобы можно было организовать такие возвраты", - заключил представитель ЕК.