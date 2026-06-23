Афганская делегация направляется в Брюссель на переговоры с представителями ЕС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Делегация афганского правительства отправилась в Брюссель для встречи с представителями Евросоюза, сообщает EFE со ссылкой на представителя "Талибана".

"Делегация сегодня проведет встречи в Брюсселе с рядом представителей ЕС", - сказал собеседник агентства и добавил, что делегацию возглавил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

На переговорах, в частности, будут обсуждаться "важные вопросы, в том числе и проблема беженцев".

До этого момента официальных подтверждений об этой встрече из Кабула не поступало, также не сообщалось о результатах, которых афганцы хотели бы достичь на переговорах.

Если в ЕС официально подтвердят сообщения об этой встрече, то она станет первой в Брюсселе с тех пор, как в 2021 году к власти в Афганистане пришли талибы. Встречи представителей ЕС и афганских талибов проходили и ранее, но не в Брюсселе.