Во Франции из-за аномальной жары закрыли школы и отменили поезда

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На территории Франции установилась аномальная жара, что привело к ограничениям в работе транспортной системы и образовательных учреждений, сообщают в понедельник французские СМИ.

Согласно местной метеорологической службе, средняя температура в ночь на понедельник стала во Франции самой высокой с 1945 года. Во многих районах температура в ночное время не опускалась ниже 25 градусов по Цельсию.

В 49 департаментах объявлен максимальный - красный - уровень погодной опасности, еще в 40 департаментах - оранжевый.

В течение понедельника в некоторых частях страны воздух может прогреться до 44 градусов по Цельсию, пишут французские СМИ.

В Парижском регионе отменили часть отправлений поездов, на станциях пассажирам раздали более 400 тыс. бутылок воды.

Министр образования Франции Эдуар Жеффре в свою очередь в понедельник сообщил, что свыше 1,3 тыс. школ закрыты, еще более 4 тыс. изменили время занятий из-за погодных условий.

Согласно французским службам спасения, за последние дни значительно выросло число вызовов скорой помощи. Власти мобилизовали около 250 тыс. спасателей.

Кроме того, сообщается, что с субботы во Франции в водоемах утонули 13 человек.

Жаркая погода сказалась и на графике проведения культурных и спортивных мероприятий. В частности, накануне отменили ряд концертов и ввели ограничения на потребление алкоголя в рамках ежегодного Дня музыки во Франции.