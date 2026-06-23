В Европе из-за жары подорожала электроэнергия и начались сбои на транспорте

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Европа переживает экстремальную жару, из-за которой на европейских рынках значительно повысились цены на электроэнергию - до уровней, характерных для середины зимы, - и наблюдаются перебои с транспортом, пишет The Guardian.

Пока миллионы включают кондиционеры, чтобы справиться с ростом температуры, область высокого давления, так называемый "тепловой купол", затронувшая большую часть Европы, привела к снижению скорости ветра и ограничила выработку энергии из возобновляемых источников, отмечает издание.

Франция с 22 на 23 июня пережила свою самую теплую ночь с момента начала метеонаблюдений в 1947 году, сообщило национальное метеорологическое агентство. Днем температура во Франции достигает 37 градусов по Цельсию.

Потребовалось незапланированное отключение крупной французской атомной станции, поскольку выросли ограничения на доступ к охлаждающей воде, необходимой для работы реакторов. Французская энергокомпания EDF ожидает, что реактор останется отключенным до возвращения температур к норме на следующей неделе.

По информации газеты, в Германии, крупнейшем энергетическом рынке Европы, оптовые цены на электроэнергию достигнут 545,51 евро ($622,32) за мегаватт в час. Повышение цен уже коснулось также Великобритании и Франции, отмечает издание.

Польша готовится к тому, что волна жары дойдет до нее в эти выходные, двигаясь на восток от Франции и Германии. Ожидается, что температура достигнет пика в воскресенье до 38 градусов по Цельсию в Варшаве и до 41 градуса в Нижнесилезском воеводстве. Не исключено, что температура в Польше может побить абсолютный национальный рекорд 40,2 градуса по Цельсию, зафиксированный в 1921 году, пишет Guardian.

Правительственный Центр гражданской безопасности Польши выпустил рекомендации, призывающие поляков ограничить время, проводимое на открытом воздухе, пить много воды и прикрывать голову при прямом солнечном свете.

В Лондоне наблюдаются серьезные перебои в работе транспортной сети, отчасти вызванные экстремальной погодой, сообщает газета. В частности, отсутствует движение между некоторыми терминалами аэропорта Хитроу. Кроме того, на некоторых линиях метрополитена введен ограниченный сервис из-за жары.

Власти Италии приняли дополнительные законодательные меры, которые позволяют некоторым предприятиям сократить или приостановить работу. В частности, в случае приостановки работы, предприятия смогут получить компенсации из специального фонда. Температура в ряде регионов Италии продолжает оставаться очень высокой, даже в ночные часы она превышает 27-29 градусов Цельсия.

Среди наиболее пострадавших от жары областей Италии - Эмилия-Романья, там в некоторых местах максимальная температура воздуха доходит 38 градусов Цельсия. Аналогичные температуры ожидаются в Тоскане, Умбрии и Лацио. На юге и вдоль побережья жара смягчается морским бризом.

По данным Министерства здравоохранения Италии, в среду количество городов, находящихся в красной зоне (самый высокий уровень риска жары), увеличится до 16. В это число, в частности, входят Рим, Милан, Флоренция, Болонья, Турин, Верона, Перуджа, Венеция и Латина.