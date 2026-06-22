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Нетаньяху заявил о полной свободе действий у израильской армии на юге Ливана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может свободно действовать на юге Ливана, заявил в понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Мое распоряжение и распоряжение министра обороны для ЦАХАЛ ясные, и они не менялись: наши бойцы на юге Ливана имеют полную свободу действий для предотвращения любой прямой или возникающей угрозы для них или для жителей севера", - приводят израильские СМИ слова Нетаньяху.

Премьер отметил, что "в этом вопросе у ЦАХАЛ нет никаких ограничений".

Он добавил, что израильские военные будут "оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защищать жителей севера и всех граждан страны".

Его слова прозвучали на фоне того, как ранее в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на данный момент появился механизм по недопущению эскалации ситуации между Израилем, движением "Хезболла" и Ливаном.

На вопрос о том, желают ли США вывода израильских войск с юга Ливана, Вэнс отметил, что Вашингтон хочет обеспечить и безопасность Израиля, и суверенитет Ливана. Он пояснил, что это потребует, в том числе, сдерживания Ираном "Хезболлы" и укрепления государственной власти в Ливане.

Израиль Ливан Хезболла Иран
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