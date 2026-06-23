Израиль будет стремиться к независимости от США в производстве вооружений

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Израиль стремится к независимости от США в вопросе о производстве оружия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает EFE.

"Я чрезвычайно благодарен за поддержку, которую мы получили от наших американских друзей, но мы должны освободиться от зависимости и создать собственную независимую систему производства вооружений", - сказал он и добавил, что Израиль будет производить собственное оружие. "Я хочу независимости в вопросах вооружений", - подчеркнул глава правительства.

Заявления Нетаньяху перекликаются с более ранними заявлениями министра обороны Израиля Исраэля Каца, который утверждал, что Израиль должен иметь собственные возможности для действий против Ирана.