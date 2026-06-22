Поиск

Кошта объявил о переносе саммита ЕС-Великобритания из-за отставки Стармера

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о решении переноса саммита ЕС-Великобритания, назначенного на 22 июля, на фоне ухода в отставку британского премьера Кира Стармера, сообщает в понедельник Politico.

"Сейчас, конечно же, нам придется его перенести... Я надеюсь, что его преемник будет продолжать работу по курсу перезагрузки отношений ЕС и Великобритании", - заявил Кошта в ходе пресс-конференции.

Издание напоминает, что на саммите планировалось обсудить вопросы сотрудничества королевства и блока, в частности, связанные с сельским хозяйством и торговлей.

Ранее в понедельник Стармер объявил о намерении уйти в отставку.

ЕС Евросоюз Евросовет Великобритания Антониу Кошта Кир Стармер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Воронежские власти сообщили о пяти погибших при ракетной атаке в Воронеже

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет

 Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет

Brent подешевела до $78,67 за баррель

Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку

 Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку

Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

 Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

Brent подешевела до $78,99 за баррель

 Brent подешевела до $78,99 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10056 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2791 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов