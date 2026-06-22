Кошта объявил о переносе саммита ЕС-Великобритания из-за отставки Стармера

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о решении переноса саммита ЕС-Великобритания, назначенного на 22 июля, на фоне ухода в отставку британского премьера Кира Стармера, сообщает в понедельник Politico.

"Сейчас, конечно же, нам придется его перенести... Я надеюсь, что его преемник будет продолжать работу по курсу перезагрузки отношений ЕС и Великобритании", - заявил Кошта в ходе пресс-конференции.

Издание напоминает, что на саммите планировалось обсудить вопросы сотрудничества королевства и блока, в частности, связанные с сельским хозяйством и торговлей.

Ранее в понедельник Стармер объявил о намерении уйти в отставку.