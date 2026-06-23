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Новая дата отложенного саммита Евросоюз-Великобритания еще не определена

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Евросоюзе и Великобритании договорились отложить планировавшийся на 22 июля двусторонний саммит в связи с отставкой премьер-министра Кира Стармера с поста лидера лейбористов, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Этот саммит с Соединенным Королевством переносится на более поздний срок, что не означает, что он аннулируется. То есть, как только это будет возможным, мы найдем новую дату. Это вопросы, которые обсуждались с нашими британскими коллегами, и мы согласились, что будет лучше отложить этот саммит на более поздний срок", - сказала она.

"Но наши команды продолжат сотрудничать. Обмен мнениями продолжится по различным темам. И мы надеемся, что это позволит нам прийти к позитивному результату на предстоящем саммите", - добавила Пинью.

22 июня председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о решении перенести саммит ЕС-Великобритания из-за отставки британского премьера Стармера. "Сейчас, конечно же, нам придется его перенести... Я надеюсь, что его преемник будет продолжать работу по курсу перезагрузки отношений ЕС и Великобритании", - сказал Кошта.

Politico напомнило, что на саммите планировалось обсудить вопросы сотрудничества Соединенного Королевства и Евросоюза, в частности, связанные с сельским хозяйством и торговлей.

До этого Стармер объявил, что уйдет в отставку и уже ушел с поста лидера партии лейбористов.

Антониу Кошта Евросоюз Великобритания Паула Пинью Кир Стармер
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