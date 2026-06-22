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В Иране заявили, что не обсуждали в Швейцарии ядерную тему и не брали новых обязательств

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона не обсуждала на переговорах с США в Швейцарии тему ядерной сферы, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

"Тегеран на вел переговоры по ядерной теме в течение 18-часовых переговоров и не брал на себя никаких новых обязательств", - рассказали собеседники агентства.

Вместе с тем представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил агентству ИРНА, что Тегеран "продолжает взаимодействие" с МАГАТЭ в соответствии с решением Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Ранее в понедельник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф положительно оценил итоги переговоров Ирана и США в Бюргенштоке, назвав их обнадеживающими.

По их завершении представитель МИД Ирана сказал, что сторонам удалось добиться успехов по ряду вопросов, в том числе по ослаблению санкций и экспорту нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь заявил, что США договорились с Ираном о возвращении инспекторов МАГАТЭ в эту страну. Он отметил, что размораживание активов Ирана возможно, однако данные средства должны идти не на финансирование проиранских группировок, а, например, на закупку американской продукции.

Иран США Швейцария МАГАТЭ
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