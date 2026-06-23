Тегеран намерен тратить деньги от продажи нефти по собственному усмотрению

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тегеран будет тратить деньги, полученные от продажи нефти, по своему усмотрению, заявил на брифинге представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"По поводу замороженных активов мы будем принимать решение так, как будет выгодно нашей стране", - сказал он.

Комментируя предложение США закупать продукцию у американских фермеров на вырученные от продажи иранской нефти деньги, дипломат отметил: "Любопытно, что философия и цель войны - уничтожение иранской цивилизации и развал Ирана - превратилась в обогащение американских фермеров".

"Заблокированные активы Ирана теперь доступны для свободного использования и будут расходоваться по нашему усмотрению", - подчеркнул Багаи.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Иран будет использовать полученные от продажи нефти доходы для закупок продовольствия у американских фермеров, а не для усиления военного потенциала.

"Предполагается, что они не будут этого делать. Предполагается, что они будут использовать деньги на покупку продовольствия для их народа, потому что их народ очень голоден", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста, не получит ли Иран дополнительный источник для финансирования вооруженных сил.

Трамп добавил, что Иран будет закупать агропродукцию главным образом у американских фермеров.