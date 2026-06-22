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Трамп заявил, что Иран согласится на инспекции вооружения

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что иранская сторона согласится на "инспекции оружия".

"Все в полной мере в курсе того, что Иран согласится на крупные инспекции оружия для того, чтобы обеспечить "ядерную честность" на долгое время", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

При этом, он не уточнил, идет ли речь об инспекциях МАГАТЭ или о чем-то другом.

Американские СМИ в свою очередь напоминают, что ранее в понедельник вице-президент США Джей ди Вэнс заявил, что США договорились с Ираном о возвращении инспекторов МАГАТЭ в эту страну.

"Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к полной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Бюргенштоке (Швейцария).

США Иран Дональд Трамп
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