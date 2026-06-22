Вэнс заявил о необходимости убедиться, что Иран предоставит свободу действий инспекторам МАГАТЭ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал большим достижением тот факт, что Тегеран позволит инспекторам МАГАТЭ посетить ядерные объекты в стране, но подчеркнул, что важно будет понять, что именно им там позволят осмотреть.

"Нельзя просто верить чужим словам, надо судить по поступкам. Разрешение инспекторам приехать - это важное событие, но надо посмотреть, что они реально позволят им сделать", - заявил Вэнс журналистам перед вылетом из Швейцарии.

Американский вице-президент подчеркнул, что это не значит, что он не доверяет иранским властям.

Вэнс отметил, что стороны добились значительного прогресса и запустили механизм, который обеспечит открытие Ормузского пролива, и механизм, обеспечивающий перемирие в регионе.

Он назвал переговоры очень продуктивными и подчеркнул, что стороны продолжат работу.

Ранее в понедельник Вэнс заявил, что США договорились с Ираном о возвращении инспекторов МАГАТЭ в эту страну.