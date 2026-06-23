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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к 200 тыс. га

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Лесные пожары охватили почти 192 тыс. га в Красноярском крае, сообщает региональный лесопожарный центр во вторник.

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"По оперативной информации на 08:41 (04:41 мск) 23 июня на территории края действует 88 лесных пожаров на общей площади 191,7 тыс. га", - говорится в сообщении

Очаги возгораний действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Большемуртинско-Сухобузимском, Идринско-Краснотуранском, Мотыгинском, Богучанском, Таймырском Долгано-Ненецком округах.

Угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки площадь лесных пожаров выросла почти на 20 тыс. га

Как сообщалось, самая сложная обстановка сложилась на севере региона в Енисейском округе, где горят шелкопрядники (леса, где из-за поражения сибирским шелкопрядом образовались завалы из погибших сухих деревьев). Огонь распространяется там с большой интенсивностью даже при небольшом ветре.

В крае с 10 июня действует режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.

В помощь Красноярскому краю направлены более 700 авиапожарных федерального и региональных подразделений Авиалесоохраны, а также 40 сотрудников наземных лесопожарных служб из Иркутской области.

С огнем в лесах борются более 1,7 тыс. человек.

Красноярский край лесные пожары
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