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В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 170 тысяч га

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Красноярском крае пожарные тушат 89 лесных пожаров, пожары дейсвуют на общей площади 173 тысячи га, сообщил региональный лесопожарный центр со ссылкой на оперативные данные на на 10:32 (06:32 по Москве) 22 июня.

Очаги возгораний зафиксированы в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Большемуртинско-Сухобузимском, Идринско-Краснотуранском и Мотыгинском округах.

Угрозы населенным пунктам нет.

С 10 июня в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.

В регион были направлены более 700 авиапожарных федерального и региональных подразделения Авиалесоохраны, а также 40 сотрудников наземных лесопожарных служб из Иркутской области.

Для прокладки минерализованных полос на ряде пожаров проводили взрывные работы. Также летчики-наблюдатели вызывали искусственные осадки.

Самая сложная обстановка возникла в Енисейском округе из-за возгораний в шелкопрядниках - лесах, где из-за поражения сибирским шелкопрядом образовались завалы из погибших сухих деревьев. Огонь распространяется там с большой интенсивностью даже при небольшом ветре.

Енисей Красноярский край Енисейский округ
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