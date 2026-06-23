В ЕЦБ указали на вероятность длительной повышенной инфляции в еврозоне

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне может оставаться выше целевого показателя в 2% в течение "некоторого времени", полагает главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

"Ряд прогнозных показателей указывает на сохранение инфляционного давления в ближайшие месяцы, - сказал Лейн во вторник в Европарламенте. - В таких условиях у нас есть четкая цель: добиться стабилизации инфляции у нашей цели в 2% в среднесрочной перспективе".

Лейн приветствовал окончание "горячей" фазы конфликта на Ближнем Востоке, ставшего основной причиной ускорения инфляции в еврозоне, добавив, что ситуация остается неустойчивой, и существуют риски новой эскалации.

По итогам июньского заседания ЕЦБ увеличил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. В частности, ставка по депозитам теперь составляет 2,25% годовых. Регулятор также повысил прогноз инфляции в еврозоне на текущий год до 3% с ранее ожидавшихся 2,6%.

Председатель ЦБ Словакии, член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир допустил, что регулятору придется вновь ужесточить денежно-кредитную политику в случае необходимости. "Наши конкретные действия и их сроки будут зависеть от поступающих данных, - отметил он на мероприятии в Братиславе. - Но я думаю, что направление ясно и наша работа еще не закончена".

Его коллега из ЦБ Испании Хосе Луис Эскрива указал на то, что рост цен на энергоносители начинает сказываться на других секторах экономики. "Помимо повсеместного роста цен на энергоносители, в частности цен на нефть, становятся очевидными косвенные эффекты. Это означает увеличение стоимости по всей производственной цепочке. Например, растут цены на транспортировку и на продукты питания", - заявил Эскрива.