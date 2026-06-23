Поиск

В ЕЦБ указали на вероятность длительной повышенной инфляции в еврозоне

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне может оставаться выше целевого показателя в 2% в течение "некоторого времени", полагает главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

"Ряд прогнозных показателей указывает на сохранение инфляционного давления в ближайшие месяцы, - сказал Лейн во вторник в Европарламенте. - В таких условиях у нас есть четкая цель: добиться стабилизации инфляции у нашей цели в 2% в среднесрочной перспективе".

Лейн приветствовал окончание "горячей" фазы конфликта на Ближнем Востоке, ставшего основной причиной ускорения инфляции в еврозоне, добавив, что ситуация остается неустойчивой, и существуют риски новой эскалации.

По итогам июньского заседания ЕЦБ увеличил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. В частности, ставка по депозитам теперь составляет 2,25% годовых. Регулятор также повысил прогноз инфляции в еврозоне на текущий год до 3% с ранее ожидавшихся 2,6%.

Председатель ЦБ Словакии, член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир допустил, что регулятору придется вновь ужесточить денежно-кредитную политику в случае необходимости. "Наши конкретные действия и их сроки будут зависеть от поступающих данных, - отметил он на мероприятии в Братиславе. - Но я думаю, что направление ясно и наша работа еще не закончена".

Его коллега из ЦБ Испании Хосе Луис Эскрива указал на то, что рост цен на энергоносители начинает сказываться на других секторах экономики. "Помимо повсеместного роста цен на энергоносители, в частности цен на нефть, становятся очевидными косвенные эффекты. Это означает увеличение стоимости по всей производственной цепочке. Например, растут цены на транспортировку и на продукты питания", - заявил Эскрива.

ЕЦБ Европарламент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Европе из-за жары подорожала электроэнергия и начались сбои на транспорте

 В Европе из-за жары подорожала электроэнергия и начались сбои на транспорте

Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

 Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

Грушко заявил, что Москва не комментирует информацию о возможных контактах с ЕС

В Евросоюзе в мае продажи автомобилей выросли на 3,2%

 В Евросоюзе в мае продажи автомобилей выросли на 3,2%

Афганская делегация направляется в Брюссель на переговоры с представителями ЕС

Brent подешевела до $77,56 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 23 июня

Шойгу заявил о необходимости создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

 Шойгу заявил о необходимости создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Индекс Dow Jones вырос в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в минусе

 Индекс Dow Jones вырос в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в минусе

Галибаф заявил, что Иран будет управлять Ормузом при соблюдении международных правил
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10062 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2804 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов