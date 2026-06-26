Рынок все меньше уверен в повышении ставки ЕЦБ до конца года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Трейдеры пересмотрели оценку денежно-кредитной политики Европейского центробанка и впервые с апреля больше не закладывают 100%-ую вероятность еще одного повышения основных процентных ставок на 25 базисных пунктов до конца 2026года, сообщает Bloomberg.

Пересмотр стал следствием падения цен на нефть после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. В мае, еще до подписания документа, инфляционные ожидания в еврозоне на ближайший год уже опустились до 3,5% с апрельских 4%.

На июньском заседании ЕЦБ впервые с 2023 года повысил все три основные процентные ставки, в том числе ключевую по депозитам - до 2,25%. Руководство регулятора отметило, что готово к дальнейшему ужесточению ДКП в случае необходимости.

Предварительные данные об июньской инфляции в еврозоне будут опубликованы на следующей неделе. Аналитики в среднем прогнозируют замедление темпов роста потребительских цен в валютном блоке до 3,1% с 3,2% в мае.