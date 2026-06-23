Президент США сказал о согласии Ирана на инспекции ядерных объектов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что Иран дал согласие на инспекции на объектах его ядерной программы.

"Иран полностью согласился на ядерные инспекции высочайшего уровня на долгий период времени (до бесконечности!)... если бы они не согласились, дальнейших переговоров не было бы!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По утверждениям Трампа, благодаря таким уступкам со стороны иранских властей он согласился отменить блокаду иранских портов.

"Однако все корабли остаются на местах, если потребуется возобновить блокаду, что кажется, на данный момент, крайне нереалистичным", - сказал президент.

Также Трамп заверил, что США контролируют процесс отмены санкций и передачи средств Ирану и что деньги пойдут на приобретение сельскохозяйственных и медицинских товаров исключительно у американского производителя. Иран будет закупать кукурузу, пшеницу и соевые бобы, в которых, по словам Трампа, Иран крайне нуждается.

По оценкам Трампа, Иран сталкивается с гуманитарным кризисом, и стране нужно оказать помощь.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Тегеран позволит инспекторам МАГАТЭ посетить ядерные объекты в стране, назвав это большим достижением. Вэнс при этом подчеркнул, что важно будет понять, что именно им позволят осмотреть.

Но во вторник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объяснил, что у Тегерана и МАГАТЭ пока нет договоренностей о возобновлении работы инспекторов агентства на иранских ядерных объектах.