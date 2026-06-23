Авианосцы ВМС США продолжают патрулирование вблизи Ирана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Два американских атомных авианосца - USS George H.W. Bush и USS Abraham Lincoln - продолжают патрулирование в районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска остаются на местах и сохраняют бдительность", - говорится в сообщении командования.

В CENTCOM добавили, что "войска США продолжают присутствовать в воздухе, на суше и на море по всему региону (Ближнего Востока)".

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, несмотря на подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном, в Аравийском море по-прежнему находится крупная группировка ВМС США. В ее состав входят два авианосца, на которых в общей сложности базируется более 100 истребителей, крейсер, 13 ракетных эсминцев и четыре больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту.