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Президент Ливана настаивает на полном выводе израильских военных из страны

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ливан требует полного вывода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории страны, заявил во вторник президент Ливана Жозеф Аун.

"Сегодня мы заявляем, что не примем ничего, кроме завершения израильской оккупации южного Ливана (...), так как наш единственный выбор – это национальный суверенитет, и наша ставка – на государство Ливан", - приводит слова Ауна его канцелярия в социальной сети X.

Президент отметил, что выступает против не только против израильского, но и против любого иностранного военного присутствия в Ливане.

Он подчеркнул, что решение начать переговоры с Израилем было верным и что новый раунд состоится на этой неделе.

Между тем канцелярия сообщает, что Аун провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В беседе они обсудили последние события, связанные с Ливаном и переговорами США и Ирана.

Вэнс и Рубио подтвердили поддержку США властям Ливана и их стремлению обеспечивать суверенитет и территориальную целостность.

Ливан Израиль Иран США ЦАХАЛ
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