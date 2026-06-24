Поиск

Глава Минобороны Израиля исключил вывод войск из Ливана даже по требованию США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования, заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает Ynet.

"Даже если было бы такое требование из США, мы бы не покинули южный Ливан", - сказал министр и добавил, что также у Израиля нет планов уходить и из зоны безопасности в Сирии.

Кац объяснил, что израильские военные должны "находиться на территории врага", и с нее защищать население Израиля. Кац добавил, что 200 тысяч ливанцев, покинувших дома в зоне безопасности, не вернутся туда, поскольку раньше Израиль сталкивался с тем, что если в зоне безопасности оставалось гражданское население, на израильских военных совершали нападения.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Бейрут ждет лишь полного вывода израильских войск с ливанской территории. Он добавил, что просит движение "Хезболла" выполнять свои обязательства, которые включают в себя распространение правительственной власти на всю территорию Ливана и гарантии отсутствия вооружений в районах южнее реки Литани.

В иранской делегации, проводившей переговоры с США в Швейцарии, предупредили, что прекращение боев между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, а также вывод войск Израиля с ливанской территории - необходимые условия для продолжения попыток урегулирования конфликта Вашингтона и Тегерана.

Также на переговорах в Бюргенштоке стороны договорились создать механизм мониторинга прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" на юге Ливана.

Хроника 28 февраля – 24 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Ливан США Хезболла Исраэль Кац Минобороны Наваф Салам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа

Песков отметил, что БРИКС не планирует создание альтернативной валюты

США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

 США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

 Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

Цена нефти Brent снизилась до $76,46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%

 Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%

Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

 Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР

 Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10080 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов