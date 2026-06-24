Глава Минобороны Израиля исключил вывод войск из Ливана даже по требованию США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования, заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает Ynet.

"Даже если было бы такое требование из США, мы бы не покинули южный Ливан", - сказал министр и добавил, что также у Израиля нет планов уходить и из зоны безопасности в Сирии.

Кац объяснил, что израильские военные должны "находиться на территории врага", и с нее защищать население Израиля. Кац добавил, что 200 тысяч ливанцев, покинувших дома в зоне безопасности, не вернутся туда, поскольку раньше Израиль сталкивался с тем, что если в зоне безопасности оставалось гражданское население, на израильских военных совершали нападения.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Бейрут ждет лишь полного вывода израильских войск с ливанской территории. Он добавил, что просит движение "Хезболла" выполнять свои обязательства, которые включают в себя распространение правительственной власти на всю территорию Ливана и гарантии отсутствия вооружений в районах южнее реки Литани.

В иранской делегации, проводившей переговоры с США в Швейцарии, предупредили, что прекращение боев между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, а также вывод войск Израиля с ливанской территории - необходимые условия для продолжения попыток урегулирования конфликта Вашингтона и Тегерана.

Также на переговорах в Бюргенштоке стороны договорились создать механизм мониторинга прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" на юге Ливана.