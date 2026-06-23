ООН приступит к эвакуации 11 тыс. моряков, застрявших в Персидском заливе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Международная морская организация ООН (IMO) сообщила во вторник, что начнет эвакуацию более 11 тыс. моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе из-за военного конфликта между США и Ираном.

"Эта масштабная операция будет проводиться в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, всеми другими прибрежными государствами региона, Соединенными Штатами и морской индустрией", - говорится в заявлении генерального секретаря IMO Арсенио Домингеса.

"Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы поддержать эти операции", - добавил он.