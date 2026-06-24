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Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Сенат США принял резолюцию по военным полномочиям Трампа, Севастополь остался без света после атаки ВСУ, сборная Португалии разгромила команду Узбекистана на ЧМ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа прекратить использовать американские ВС для ведения боевых действий против Ирана. Трамп заявил, что принятие резолюции было несвоевременным и бессмысленным, а поддержавшие ее сенаторы оказали помощь противникам Вашингтона.

- Севастополь остался без электричества после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Губернатор Михаил Развожаев информировал о нейтрализации 14 БПЛА над городом.

- Роспотребнадзор за пять месяцев 2026 года зафиксировал 127 завозных случаев лихорадки денге, за весь 2025 год - 178. Риска распространения заболевания на территории РФ нет.

- ВМС КНДР официально приняли на вооружение новый многоцелевой эсминец "Чвэ Хен" после 14 месяцев испытаний. Церемония состоялась в Нампхоском порту при участии северокорейского лидера Ким Чен Ына. На корабле был поднят военно-морской флаг.

- С момента назначения Уильяма Пулте и.о. директора Нацразведки США из аппарата ведомства были выведены более 50 сотрудников, сообщил CBS News. По словам источников, новых увольнений пока не планируется.

- Международная морская организация ООН сообщила о планах начать эвакуацию 11 тыс. моряков, застрявших в Персидском заливе, при сотрудничестве Ирана, Омана и США.

- Футболисты сборной Португалии со счетом 5:0 победили команду Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Сборные Англии и Ганы сыграли вничью (0:0).

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