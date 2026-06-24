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Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР

Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР
Новый многоцелевой эсминец КНДР "Чвэ Хен"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Новый многоцелевой эсминец КНДР "Чвэ Хен" официально принят на вооружение военно-морских сил страны после прохождения всех испытаний, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Эсминец "Чвэ Хен" (...) официально был принят на вооружение ВМС Корейской народной армии (КНА), успешно окончив процесс испытания для оценки оперативных способностей в течение 14 месяцев", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония, в которой принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын, состоялась 23 июня в Нампхоском порту. На корабле был поднят военно-морской флаг.

Ким Чен Ын, выступая на церемонии с поздравительной речью, отметил, что боеспособность ВМС страны "будет невообразимой и поразительной".

"ВМС гордо растут как один из видов вооруженных сил, обладающий стратегическими средствами, их ядерное вооружение точно идет по графику своего развития", - подчеркнул северокорейский лидер.

По его словам, после принятия на вооружение нового эсминца КНДР планирует также проработать вопрос о создании современной военно-морской базы.

КНДР Ким Чен Ын
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