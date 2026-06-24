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Цена нефти Brent снизилась до $76,46 за баррель

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду и остаются вблизи минимумов за четыре месяца.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по Москве торгуются по $76,46 за баррель, на $0,62 (0,8%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,82 (1,1%) до $77,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,58 (0,79%) до $72,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,65 (0,9%) до $73,21 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остается ситуация на Ближнем Востоке. Объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошло уже 19 млн баррелей нефти.

Международная морская организация ООН (IMO) сообщила, что начнет эвакуацию тысяч моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе из-за военного конфликта между США и Ираном. "Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы поддержать эти операции", - говорится в заявлении генерального секретаря IMO Арсенио Домингеса.

Тем временем Иран и Оман объявили о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе. В ведении группы будут находиться вопросы оказания услуг на море и затраты на них.

"Снижению цен на нефть способствуют надежды на ослабление напряженности между США и Ираном и восстановление поставок через Ормузский пролив. Прогресс в переговорах по ядерной программе может подтолкнуть их к довоенному уровню", - написал старший экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting Томомиси Акута.

Аналитики Gelber & Associates отмечают, что нефтяные цены отступили от многомесячных максимумов благодаря сокращению спекулятивных длинных позиций, однако исторически низкий уровень стратегических нефтяных запасов в США будет обеспечивать поддержку рынку в ближайшие недели.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю уменьшились на 765 тыс. баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

Brent нефть
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Цена нефти Brent снизилась до $76,46 за баррель

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