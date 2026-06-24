Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Катар, объекты которого по производству сжиженного природного газа (СПГ) ранее подвергались атакам Ирана, в ближайшие недели вернет выпуск СПГ к стандартным показателям, заявил в интервью Financial Times катарский премьер Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

"В течение нескольких недель производство вернется в норму, кроме одного поврежденного предприятия. Наши команды находятся в мобилизованном состоянии уже несколько недель. Компания QatarEnergy готовится к нормализации операций, как только ситуация в Ормузском проливе станет спокойной", - сказал он.

Премьер уточнил, что QatarEnergy отменит форс-мажор по поставкам, когда станет ясным, что никаких угроз больше нет.

По его оценкам, судоходство должно вернуться в обычный режим в Ормузский пролив в течение 30 дней с подписания меморандума о взаимопонимании США и Ирана. Однако, уточнил он, для восстановления доверия времени потребуется больше. Премьер отметил, что создание линии экстренной связи США и Ираном по ситуации в Ормузском проливе является важнейшим механизмом, который не даст враждебным силам мешать движению судов через пролив.

Он предупредил, что также не удастся одномоментно преодолеть влияние кризиса на мировую экономику, которая столкнулась с перебоями с поставками минеральных удобрений, карбамида, нефтепродуктов и гелия; причем последствия могут ощущаться еще в сентябре и октябре.

Он подчеркнул, что Доха будет сопротивляться каким-либо планам Ирана взимать пошлины за проход через Ормузский пролив. Однако, согласно меморандуму, Иран будет обсуждать управление проливом с Оманом и другими государствами Персидского залива.

"Если иранцы предложат такую модель (...), им нужно ее обосновать, а нам надо взглянуть на нее. Мы не можем принять ситуацию или условия, что наши ворота во внешний мир находятся под контролем", - пояснил Аль Тани.

Он также сказал, что лишь сейчас начинается "настоящая работа" над постоянным соглашением США и Ирана. Собеседник газеты отметил, что на данный момент желательно выработать хотя бы общие договоренности, а более детальную проработку, к примеру, ядерной проблемы, оставить на потом. По его мнению, разобраться с вопросом региональной безопасности можно быстрее, чем с ядерным.

В то же время он заявил, что Израиль предпринимает "непропорциональные" военные шаги в Ливане и способствует эскалации ситуации вместо попыток снизить напряженность.

Также премьер приветствовал идею создания инвестиционного фонда в размере $300 млрд для Ирана, однако не уточнил, будет ли Доха вкладывать в него средства. Он разъяснил, что страны региона пытаются создать вместе с Ираном основы системы региональной безопасности, которой будет способствовать и экономическое сотрудничество региональных государств.