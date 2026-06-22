Поиск

В Катаре произошел взрыв на крупнейшем в мире СПГ-заводе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более 50 человек пострадали и 18 пропали без вести после воскресного взрыва на крупнейшем в мире СПГ-заводе Ras Laffan в Катаре, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные местных властей.

Взрыв произошел на обслуживающем внутренний рынок объекте Barzan вследствие технической неисправности во время операций по перезапуску завода. Утечек, представляющих угрозу общественной безопасности, не зафиксировано, команды спасателей разыскивают пропавших, сообщило министерство внутренних дел страны в официальном аккаунте в соцсети X.

Вспыхнувший в результате взрыва пожар локализован, сообщил оператор завода QatarEnergy.

Масштаб ущерба неясен, говорят власти. Также непонятно, как скажется инцидент на экспорте.

Ras Laffan был закрыт в первую неделю ирано-американского конфликта и более трех месяцев по большей части простаивал. Две линии завода были повреждены в результате иранских ракетных ударов в марте.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало, что Катар планирует восстановить половину производства сжиженного природного газа (СПГ) через месяц после открытия Ормузского пролива, а за два месяца - загрузить мощности на 80%. По словам источников, полное восстановление производства займет годы.

В консалтинговой компании Rystad Energy не исключают, что взрыв отложит перезапуск мощностей завода, который в прошлом году обеспечил почти 20% мировых поставок СПГ.

Катар Ras Laffan СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет

Brent подешевела до $78,67 за баррель

Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку

 Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку

Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

 Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

Brent подешевела до $78,99 за баррель

 Brent подешевела до $78,99 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Иран и США продвинулись на переговорах в Швейцарии

 Иран и США продвинулись на переговорах в Швейцарии

Иранская сторона заявила о прогрессе на переговорах с США

Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии

 Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии

Военная операция против Ирана обошлась США в $40 млрд

 Военная операция против Ирана обошлась США в $40 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10052 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2791 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов