В Катаре произошел взрыв на крупнейшем в мире СПГ-заводе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более 50 человек пострадали и 18 пропали без вести после воскресного взрыва на крупнейшем в мире СПГ-заводе Ras Laffan в Катаре, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные местных властей.

Взрыв произошел на обслуживающем внутренний рынок объекте Barzan вследствие технической неисправности во время операций по перезапуску завода. Утечек, представляющих угрозу общественной безопасности, не зафиксировано, команды спасателей разыскивают пропавших, сообщило министерство внутренних дел страны в официальном аккаунте в соцсети X.

Вспыхнувший в результате взрыва пожар локализован, сообщил оператор завода QatarEnergy.

Масштаб ущерба неясен, говорят власти. Также непонятно, как скажется инцидент на экспорте.

Ras Laffan был закрыт в первую неделю ирано-американского конфликта и более трех месяцев по большей части простаивал. Две линии завода были повреждены в результате иранских ракетных ударов в марте.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало, что Катар планирует восстановить половину производства сжиженного природного газа (СПГ) через месяц после открытия Ормузского пролива, а за два месяца - загрузить мощности на 80%. По словам источников, полное восстановление производства займет годы.

В консалтинговой компании Rystad Energy не исключают, что взрыв отложит перезапуск мощностей завода, который в прошлом году обеспечил почти 20% мировых поставок СПГ.