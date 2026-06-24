Свыше 440 крупных танкеров ожидают прохода через Ормузский пролив у портов Омана и ОАЭ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Более 440 крупных танкеров скопилось в районе Ормузского пролива в ожидании прохода через него. Об этом сообщает в среду Financial Times со ссылкой на спутниковые данные Европейского космического агентства.

Согласно этим данным, у портов Сохар (Оман) и Фуджейра (ОАЭ) в настоящее время находится 441 танкер. В нескольких судоходных компаниях заявили, что эти суда ожидают полного открытия пролива.

В беседе с FT американский чиновник сообщил, что на недавней встрече представителей США и Ирана в Бюргенштоке (Швейцария) в частности обсуждалось прояснение некоторых противоречивых заявлений Ирана по Ормузскому проливу и создание механизмов предотвращения конфликтов для обеспечения полной открытости этого водного пути.