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Оман с Международной морской организацией создает коридор для судов в Ормузском проливе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Оманское правительство вместе с Международной морской организацией (IMO) организует маршрут для движения судов по Ормузскому проливу, говорится в заявлении Центра морской безопасности Омана.

"Султанат Омана работал с IMO c целью предоставить судам вариант с временным морским коридором, координаты которого объявили IMO и Оман. Желающие воспользоваться им суда должны контактировать с IMO", - отмечается в нем.

В центре пояснили, что на такой шаг Оман пошел в рамках договоренностей США и Ирана и в соответствии со своими обязательствами по соблюдению международного и морского права. При этом Маскат выступает за свободу навигации и против взимания пошлин за проход судов, напоминается в заявлении.

Накануне сообщалось, что Оман и Иран пришли к соглашению о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе.

Financial Times со ссылкой на спутниковые данные Европейского космического агентства передавало, что у портов Сохар (Оман) и Фуджейра (ОАЭ) в настоящее время находится 441 танкер, ожидающий проход через Ормузский пролив.


Хроника 28 февраля – 24 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман Международная морская организация Ормузский пролив
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