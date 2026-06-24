Нетаньяху завершил дачу показаний в суде по делам о коррупции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал заключительные показания по трем делам о коррупции, по которым в его отношении проводится судебное расследование, сообщает The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, "цель расследования состояла в том, чтобы тщательно все проверить, что-то найти, но ничего найдено не было".

The Times of Israel отмечает, что судебное разбирательство, вероятно, продлится еще несколько месяцев, пока будут давать показания оставшиеся свидетели.

Обвинения против Нетаньяху разделены на три отдельных дела. Самое серьезное из них известно как "Дело 4000", в котором премьер-министра обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Обвинение утверждает, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках так называемого "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительные материалы.