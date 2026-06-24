Поиск

Нетаньяху завершил дачу показаний в суде по делам о коррупции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал заключительные показания по трем делам о коррупции, по которым в его отношении проводится судебное расследование, сообщает The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, "цель расследования состояла в том, чтобы тщательно все проверить, что-то найти, но ничего найдено не было".

The Times of Israel отмечает, что судебное разбирательство, вероятно, продлится еще несколько месяцев, пока будут давать показания оставшиеся свидетели.

Обвинения против Нетаньяху разделены на три отдельных дела. Самое серьезное из них известно как "Дело 4000", в котором премьер-министра обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Обвинение утверждает, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках так называемого "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительные материалы.

Биньямин Нетаньяху Едиот ахронот Безек Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа

Песков отметил, что БРИКС не планирует создание альтернативной валюты

США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

 США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

 Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

Цена нефти Brent снизилась до $76,46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%

 Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%

Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

 Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР

 Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10080 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов