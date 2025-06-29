Трамп потребовал от израильских прокуроров прекратить дело в отношении Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп Фото: РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп повторно выступил с критикой продолжающегося в Израиле уголовного процесса в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"То, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху, ужасно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он назвал Нетаньяху "героем войны", подчеркнув, что тот "проделал потрясающую работу, работая с Соединенными Штатами, чтобы добиться больших успехов в избавлении от ядерной угрозы со стороны Ирана".

По словам президента, израильский премьер находится в процессе переговоров о заключении сделки с ХАМАС, и "эта пародия на "правосудие" мешает его переговорам как с Ираном, так и с ХАМАС".

"Другими словами, это безумие - делать то, что вышедшие из-под контроля прокуроры делают с Биби Нетаньяху", - подчеркнул Трамп, добавив: "Мы не собираемся этого терпеть".

"Отстаньте от Биби. Ему предстоит большая работа", - потребовал президент США.

Ранее на этой неделе он уже назвал продолжающийся в Израиле процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции "охотой на ведьм" и обещал спасти его.

Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.