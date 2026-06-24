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Трамп заявил об обещании Ирана не взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Тегеран сообщил Вашингтону, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

"Вопреки тревожным фейковым новостям, Иран проинформировал США, что никаких пошлин, никакой платы за страховку и иных каких-либо поборов не берут и не получают с судов, идущих через Ормузский пролив. А если это неверная информация, переговоры закончатся, сразу же!" - написал он в Truth Social.

Трамп заверил, что США пока что не платили Ирану никаких денежных сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств.

"Мы разблокируем некоторую часть их денег, полностью под нашим контролем, для наших фермеров и скотоводов для приобретения кукурузы, пшеницы, соевых бобов и так далее. Ирану крайне нужно продовольствие, и мы закупим его исключительно у США", - объяснил президент.

Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив
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