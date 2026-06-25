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Госсекретарь США назвал неприемлемым взимание платы за проход через Ормузский пролив

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Брать плату с судов за прохождение Ормузского пролива нельзя ни в коем случае, считает госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил об этом на министерской встрече Совета сотрудничества стран Персидского залива и США в Бахрейне.

"Вы можете называть это "сбором", вы можете называть это "пошлиной", как бы вы ни хотели это называть, это семантические игры. Реальность такова, что ни одна страна на Земле не имеет права взимать плату за использование международных водных путей, и это никогда не будет приемлемым условием любой сделки", - сказал глава Госдепартамента.

Он отметил, что Ормузский пролив - это международные воды, и их свободное использование - "это основополагающий принцип современного мира, без которого мир погрузился бы в полный хаос". Введение пошлин за проход Ормузского пролива стало бы опасным прецедентом, который бы распространился по всему миру.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе хорошей, заявил, что он открыт для судоходства. 24 июня министр энергетики США Крис Райт сказал, что свыше 70 судов прошли за последние сутки через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 25 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Госдепартамент Дональд Трамп Марко Рубио США Ормузский пролив
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