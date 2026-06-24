Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Предзаказы на видеоигру Grand Theft Auto VI начнут приниматься в полночь четверга по местному времени, сообщил принадлежащий американской Take-Two Interactive издатель Rockstar Games.

Сама игра выйдет в свет 19 ноября. Базовые версии для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X и S будут стоить $79,99. Также будет доступна версия Ultimate Edition с дополнительными игровыми предметами за $99,99.

Игроки ждали GTA VI больше десяти лет, ее выход неоднократно откладывался. Аналитики, на которых ссылается Reuters, прогнозируют продажи игры в первые дни на уровне миллиардов долларов.

Предыдущая игра этой популярной серии - GTA V - была выпущена в 2013 году и разошлась тиражом около 230 млн экземпляров.

Акции Take-Two дорожают на 1,2% в ходе торгов в среду.