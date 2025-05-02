Выход игры Grand Theft Auto VI перенесен на май 2026 года

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американский разработчик компьютерных игр Take-Two Interactive Software объявил о переносе релиза популярной видеоигры Grand Theft Auto VI на май 2026 года с осени текущего года.

"Мы полностью поддерживаем решение студии Rockstar Games потратить больше времени на реализацию своего творческого видения в отношении Grand Theft Auto VI", - говорится в заявлении главы компании Штрауса Зелника.

Предыдущая игра франшизы, GTA V, вышла в 2013 году. Она считается самой продаваемой видеоигрой в истории среди игр, не имеющих мобильной версии.

Акции Take-Two рухнули более чем на 10% на предварительных торгах в пятницу.