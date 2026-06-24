В МИД Ирана призывают США избегать некорректных интерпретаций меморандума

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американской стороне следует выполнять взятые в рамках договоренностей с Ираном обязательства и верно трактовать текст меморандума о взаимопонимании, заявили в среду в МИД Исламской Республики.

"Правящим кругам Америки следует помнить, что принцип "обязательство за обязательство" предполагает выполнение взаимных обязательств", - написал представитель МИД Исмаил Багаи в соцсети Х.

Он подчеркнул, что необходимо "избегать интерпретаций, полностью противоречащих ясно сформулированному тексту меморандума".

Представитель МИД отметил, что Тегеран продолжает с недоверием относиться к США, поэтому будет сохранять бдительность. Багаи добавил, что Вашингтон "никогда не проявлял честности в отношении иранского народа".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что США удается отстаивать свои интересы на переговорах с Ираном, так как, по его словам, Иран идет на "большие уступки".