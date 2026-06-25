Рубио заявил о готовности к конструктивному диалогу с Ираном при реалистичном настрое

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - США настроены на практичное взаимодействие с Ираном, но не строят чрезмерных планов, заявил госсекретарь Марко Рубио в Бахрейне на министерской встрече Совета сотрудничества стран Персидского залива и США.

"Мы намерены искать возможность вступить в конструктивный диалог и надеемся достичь соглашений с Ираном. Рассчитываем, что это приведет к весьма позитивному результату", - сказал он.

По словам Рубио, если Иран будет действовать не как "революционное движение, стремящееся экспортировать свою идеологию в другие страны", а как национальное государство, желающее благо своему народу, то США будут готовы работать вместе с Тегераном, несмотря на прежние разногласия.

Глава Госдепартамента пояснил, что если в Тегеране выберут другой путь, то положительных итогов ждать не стоит.

"Но давайте будем полны надежд на успех, оставаясь при этом реалистами", - резюмировал он.