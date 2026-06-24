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Трамп запросил почти $700 млн на ликвидацию ядерных материалов в Иране

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа добивается выделения $672 млн для работ по уничтожению ядерных материалов в Иране и на другие связанные с этим нужды, сообщает в среду Fox News со ссылкой на источник.

"Администрация Трампа пытается получить $672 млн на ликвидацию иранского ядерного материала, инспекции и усилия по проведению верификации в Иране, а также - на другие действия, нацеленные на нераспространение", - говорится в сообщении.

Согласно собеседнику телеканала, эти средства пойдут в министерство энергетики для "поддержки деятельности, которая лишит Иран способности разрабатывать или приобретать ядерное оружие".

Эта сумма входит в рамки запрошенного ранее дополнительного пакета финансирования в размере $80 млрд, о котором писали американские СМИ, в том числе The Wall Street Journal.

Иран США Дональд Трамп
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