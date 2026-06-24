Трамп заявил, что разочарован рядом стран Европы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся действия руководителей ряда крупных стран Европы, в частности, ФРГ, Великобритании.

"Я разочарован Великобританией, Германией, Францией, Италией, Испанией (...)", - сказал он в среду на встрече в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

В прошлом Трамп уже выражал недовольство этими странами: часть из них, по его мнению, недостаточно активно помогали ему в ходе конфликта с Ираном. Другие, например, Испания, вызвали недовольство президента США, так как отказываются резко увеличивать расходы на оборону.