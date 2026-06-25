Поиск

Страны Персидского залива не понимают, как будут развиваться отношения с США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Перспективы отношений с Вашингтоном стран Персидского залива, которые подвергались иранским атакам в ходе военной операции США против Ирана, на данный момент остаются неясными, сообщает CNN.

Еще до подписания меморандума между США и Ираном высокопоставленный дипломат одной из стран региона сказал телекомпании, что остается неопределенным, как будут развиваться отношения стран Персидского залива с США после войны.

По его данным, некоторые из региональных государств уже пытаются найти альтернативные источники закупок военной продукции, особенное внимание они уделяют Турции.

По словам дипломата, страны Залива все чаще представляют себе будущее, где США играют куда меньшую роль в обеспечении безопасности региона; одним из возможным вариантов могло бы стать заключение пакта о ненападении с Ираном. Он добавил, что конфликт показал наличие у "Ирана продуманного плана ударов" по странам Персидского залива.

Однако в странах региона признают, что у них есть мало альтернатив США в плане выбора значительного партнера в сфере безопасности. И им непросто повлиять как-либо на Тегеран, кроме как в сферах торговли, инвестиций, экономического сотрудничества.

Телеканал напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио совершает турне по ОАЭ, Бахрейну и Кувейту с целью убедить их в продолжении поддержки Вашингтона. Однако меморандум США и Ирана признает роль Тегерана в обеспечении судоходства в Ормузском проливе, не решает проблем иранского ракетного арсенала и проиранских групп в регионе; и тем самым, может вызвать вопросы у других стран региона.

Хроника 28 февраля – 25 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Кувейт ОАЭ США Марко Рубио Бахрейн Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны Персидского залива не понимают, как будут развиваться отношения с США

Автодилер "Автодом" подал иск к структурам BMW в суде РФ на 25 млрд рублей

 Автодилер "Автодом" подал иск к структурам BMW в суде РФ на 25 млрд рублей

В российский МИД вызвали посла Румынии

Brent подешевела до $72,52 за баррель

В Венесуэле после землетрясения подтвердили гибель 32 человек

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

 Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

Венесуэла вводит чрезвычайное положение в связи с произошедшим землетрясением

Власти Венесуэлы оценивают повреждения зданий после сильного землетрясения

 Власти Венесуэлы оценивают повреждения зданий после сильного землетрясения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2827 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10094 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов