Страны Персидского залива не понимают, как будут развиваться отношения с США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Перспективы отношений с Вашингтоном стран Персидского залива, которые подвергались иранским атакам в ходе военной операции США против Ирана, на данный момент остаются неясными, сообщает CNN.

Еще до подписания меморандума между США и Ираном высокопоставленный дипломат одной из стран региона сказал телекомпании, что остается неопределенным, как будут развиваться отношения стран Персидского залива с США после войны.

По его данным, некоторые из региональных государств уже пытаются найти альтернативные источники закупок военной продукции, особенное внимание они уделяют Турции.

По словам дипломата, страны Залива все чаще представляют себе будущее, где США играют куда меньшую роль в обеспечении безопасности региона; одним из возможным вариантов могло бы стать заключение пакта о ненападении с Ираном. Он добавил, что конфликт показал наличие у "Ирана продуманного плана ударов" по странам Персидского залива.

Однако в странах региона признают, что у них есть мало альтернатив США в плане выбора значительного партнера в сфере безопасности. И им непросто повлиять как-либо на Тегеран, кроме как в сферах торговли, инвестиций, экономического сотрудничества.

Телеканал напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио совершает турне по ОАЭ, Бахрейну и Кувейту с целью убедить их в продолжении поддержки Вашингтона. Однако меморандум США и Ирана признает роль Тегерана в обеспечении судоходства в Ормузском проливе, не решает проблем иранского ракетного арсенала и проиранских групп в регионе; и тем самым, может вызвать вопросы у других стран региона.