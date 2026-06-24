Трамп без энтузиазма относится к возможному приходу к власти в Британии Энди Бернема

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Энди Бернема, который может стать премьер-министр Великобритании, ярым сторонником либеральных идей.

"Я мало о нем знаю. Слышал, он был мэром какого-то населенного пункта. Видимо, он - очень либеральный человек. Это означает, что он не будет добывать нефть в Северном море", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он добавил, что помимо добычи нефти в Северном море, считает важным, чтобы Лондон решил проблему нелегальной иммиграции.

Президент США при этом отметил, что несмотря на то, что не поддерживает либералов, у него тем не менее могут сложиться нормальные рабочие отношения с Бернемом. Так, Трамп напомнил, что у него были нормальные контакты с уходящим с поста премьера Великобритании Киром Стармером, и это - несмотря на серьезные идеологические разногласия.

Ранее в июне Стармер сообщил, что уйдет в отставку. Ожидается, что его преемником станет бывший мэр Манчестера Бернем. Как Стармер, так и Бернем - представители Лейбористской партии.